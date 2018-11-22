В Кировском сквере Тулы появится амфитеатр

Также там обустроят велосипедные дорожки, детскую комнату и площадку для воркаута.

В администрации Тулы обсудили проект благоустройства общественного пространства — сквера на улице Кирова.

Предложено сделать амфитеатр для проведения мероприятий, установить качели, площадку для воркаута, обустроить детскую комнату для занятий, велосипедные дорожки, отремонтировать санитарную зону. Планируется заменить существующий забор по периметру сквера на ограждения безопасности. Появится и зона тишины с дорожками для прогулок в тени деревьев и скамейками.

Также предложено реконструировать водонапорную башню. Собственнику предложено разработать концепцию ремонта конструкции.