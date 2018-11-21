В Туле несколько сотен домов остались без отопления

Всего в Пролетарском районе газ подводят к 400 домам. В половине из них люди сейчас живут в холоде. Фото Дмитрия Дзюбина.

К частным домам в Пролетарском районе обещали провести газ еще к 1 сентября. Трубы подведены и опрессованы, однако голубое топливо в дома так и не пришло.

Пока официальные лица разбираются, по чьей вине произошла задержка сдачи объекта, несчастные жители пытаются обогреть свои дома сами.

Жители улицы Пробной в Туле добивались проведения газа в свои частные дома несколько лет. Обивали пороги чиновников, писали жалобы и обращения, и вот в 2017 году работа началась. В сентябре прошлого года на улице начали прокладывать трубы. Работа кипела, а жителям пообещали: к 1 сентября 2018 года газ придет в их дома.

Жительница ул. Пробная, 110 Людмила Находнева:

Людмила Находнева - Конечно, мы начали подготовку: закупили недешевые газовые котлы, установили их, подготовили трубы для того, чтобы подключить плиты. Но сроки вышли, а газа все нет. Мы видели, что работы идут быстро. И люди в своих домах сломали печки, которыми отапливались всю жизнь. Кухня у меня маленькая, хотелось ее освободить, поэтому и решили печку разрушить летом. Срок окончания работ был 1 сентября. Мы думали, даже если работы чуть задержатся, всё равно к холодам успеют всё сделать. Но мы ошиблись.



Всего провести газ должны были примерно к 400 домам на ул. Пролетарской, Осташева, Пробной, Чапаева, Плеханова, Ложевой и Гармонной. И примерно половина из них осталась без отопления. За окном держится стабильный минус, и людям приходится спасаться обогревателями.

Обогреть частный дом непросто. Оставлять приборы включенными, пока никого нет дома, опасно, поэтому температура воздуха в помещении очень низкая.

Да и счета за электроэнергию приходят внушительные. За месяц работа обогревателей обходится жителям в несколько тысяч рублей. Для многих пенсионеров это непомерные траты.

- Чиновники общаются с нами, выслушивают, говорят, что принимают меры, но газа в доме до сих пор нет! Говорят, что в пуске газа много нюансов, и мы это понимаем. Но хочется, чтобы и нас тоже поняли, ведь на улице с каждым днем все холоднее, — говорит Людмила Находнева.

По словам специалистов, проблемы с пуском происходят из-за бумажной волокиты. Свои обязательства выполнили и «Газпром межрегионгаз Тула», и АО «Тулагоргаз».

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Тулагоргаз» Галина Кузина:

Галина Кузина - АО «Тулагоргаз» как организация, эксплуатирующая городские сети, к которым планируется присоединение сетей газораспределения по улицам Пробная, Осташова, Пролетарская, Плеханова и т. д. , входит в состав комиссии по приемке в эксплуатацию данного объекта. Монтаж сетей газорас­пределения данного объекта выполняло ООО «СМУ «ЭнергоГаз». Заказчик — МУ «Управление капитального строительства г. Тулы». Проведена комиссия по приемке объекта в эксплуатацию, оформлены замечания, которые подрядчик в настоящее время устраняет. Со стороны АО «Тулагоргаз» подготовлены все необходимые мероприятия по пуску газа в дома. Однако выполнение данных мероприятий возможно при подписании всеми членами комиссии акта приемки объекта в эксплуатацию после устранения замечаний.

Председателем комиссии, которая должна дать разрешение на пуск голубого топлива, является МУ «Управление капитального строительства города Тулы», которое входит в состав администрации города.

Заместитель главы администрации Тулы начальник управления градостроительства и архитектуры: