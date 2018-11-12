Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая представит тулякам Всероссийский проект «Ходи, Россия!»

21 ноября Тула примет участие в большом спортивном празднике, который состоится в Центральном парке.

Всероссийский проект «Ходи, Тула!» пройдет при поддержке правительства Тульской области. Он поможет показать различные виды физической активности, в том числе познакомит горожан со скандинавской ходьбой. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс от основателя и руководителя первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы», школы осознанного движения «Poletaeva&Co», «Московской школы пилатеса» Анастасии Полетаевой.

И конечно, главным событием мероприятия станут разминка и мастер-класс от выдающейся спортсменки, российской фигуристки, председателя президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой, инициатора и вдохновителя программы «Ходи, Россия!».

– Здоровый образ жизни – это просто! – говорит Ирина Слуцкая. – Забота о своем здоровье начинается с правильного отношения к себе. Начать активный образ жизни – не значит перестраивать ее с нуля. Даже самые небольшие, но регулярные шаги в эту сторону приведут к качественным улучшениям состояния здоровья.

Участие бесплатное. Регистрация для участия в фестивале здесь.

Программа мероприятия:

11.00. Регистрация участников.

11.00. Воркшоп по технике скандинавской ходьбы от шеф-инструкторов Добровольного физкультурного союза Александра и Наталии Спектор.

11.30. Разминка «Здоровье суставов в надежных руках».

12.00. Официальное открытие фестиваля.

12.30. Анастасия Полетаева. Мастер-класс по Скандинавской ходьбе для любого уровня подготовки:

Основные движения при СХ

Особенности движения рук и ног

Гимнастика с палками

Растяжка с палками

13.00. «Диабет». Мастер-класс по Скандинавской ходьбе для людей с диабетом с Ириной Слуцкой. Специализированный мастер-класс для людей с диабетом или группы риска развития заболевания, интсСкандинавской ходьбы под руководством сертифицированных инструкторов и Ирины Слуцкой.

13.00. Практические мастер-классы для новичков и любителей.

14.00. Окончание мастер-классов. Развлекательная программа.

15.00. Окончание мероприятия.



Спортивный инвентарь (скандинавские палки) предоставляются на время мероприятия под залог.