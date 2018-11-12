Козероги, берегитесь дорожных луж: новый астропрогноз от тульского УГИБДД

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: к астрологии можно относиться с юмором, а вот безопасность на дорогах не терпит небрежного подхода.

Овнам на текущей неделе грозят «круглые» проблемы. Если колеса вашего автомобиля (как шины, так и диски) служат вам уже достаточно давно и проехали не один десяток тысяч километров, быть может, настала пора подумать об их замене? Помните: безопасность – превыше всего.

У Тельцов явное переутомление и дефицит внимательности. Можно не заметить дорожные знаки или перепутать направление движения. Так что не стоит пытаться плыть против течения и, тем более, ехать по дороге с односторонним движением навстречу всем остальным.

Очень даже неплохая неделя ожидает Близнецов. Минимум пробок и максимум удовольствия от проведенного за рулем времени. Но все же не стоит расслаблять слишком сильно – не превышайте скоростной режим и будьте поаккуратнее на перекрестках.

Также удачная неделя будет у Раков. Катайтесь в свое удовольствие, но не забывайте об осторожности. Наибольшую опасность на дорогах для вас представляют повороты. Перед маневром сбавьте скорость и убедитесь в безопасности дальнейшего движения.

Львам стоит обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля. На текущей неделе возможны незначительные поломки, так что лучше сразу заехать в автосервис и предупредить возможные проблемы, чем устранять их последствия.

Девы на этой неделе отличатся особой забывчивостью и безответственностью. Возможно, мысленно они все еще купаются в теплых лучах летнего солнца, поэтому не спешат менять резину. Но зима уже почти пришла на дороги города, так что самое время «переобуть» своего железного коня.

А вот у Весов неделя для поездок откровенно неудачная. Особенно это касается тех, кто выбирает превышение скоростного режима, проезд на запрещающие сигналы светофора и резкие маневры. Если же вы предпочитаете спокойное вождение и соблюдение ПДД – волноваться не о чем. Для вас неделя пройдет спокойно и буднично.

Кажется, Скорпионы перетрудились, переутомились и совсем забыли про сон и отдых. На нынешней неделе лучше не садиться за руль и оставить машину на стоянке. Вызовите такси, воспользуйтесь общественным транспортом или попросить близкого человека вас подвезти.

Стрельцам предстоит категорически удачная неделя. Особенно если они будете ездить не только по своим делам, но и не откажутся подвезти кого-нибудь из друзей или родственников (помощь усталым Скорпионам особенно приветствуется). Но, несмотря на благоприятные прогнозы, не стоит забывать о неукоснительном соблюдении ПДД.

Козероги, как истинные любители приключений, могут переоценить проходимость своего «железного коня». Не кидайте его на форсирование незнакомых луж – кто знает, какие тайны скрыты под ними? Да и их глубина может превзойти ваши ожидания. Также не стоит покорять тротуары и газоны. И не забывайте, что на дорогах возможна гололедица.

Для Водолеев неделя обещает быть достаточно удачной и относительно скучной – никаких приключений на автодорогах с случиться не должно. Но только при условии, что вы будете притормаживать перед пешеходными переходами и не станете хамить другим участникам дорожного движения.

Рыбам стоит собрать с силами, набраться терпения и мужества. Неделя готовит ряд испытаний, которые придется преодолеть. Вождение в ближайшие дни потребует от вас спокойствия и уверенности. Будьте внимательны, не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию.

Уважаемые водители, помните: вне зависимости от вашего автогороскопа, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи вам на дорогах!