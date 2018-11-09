Тульская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по «левой» икре

Фото Дмитрия Дзюбина.

По указанию прокурора Тульской области надзорное ведомство инициировало проверку по фактам продажи икры на тульских развалах.

Проверку по требованию вышестоящего ведомства провела прокуратура города Тулы.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что на тульских улицах незаконно продают икру. Контрольные мероприятия проводились с привлечением контролирующих органов: сотрудников ОБЭП УМВД России по городу Туле, управления по административно-техническому надзору, представителей Комитета ветеринарии.

По результатам проведенных мероприятий во всех районах Тулы за период с 19 октября по 2 ноября был составлен 21 протокол. Нарушение – торговля в неустановленных местах (ст. 9.1 Закона Тульской области от 9.06.2003 г. №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области»).

Кроме того, прокуратура инициировала проведение сотрудниками УМВД дополнительных проверок. Были проведены лабораторные исследования: в изъятых на территории Зареченского района образцах продукции микробиологические показатели не соответствовали нормативным требованиям.

Содержимое закупленных банок представляет потенциальную опасность для здоровья человека.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. 9 ноября 2018 года следственным отделом по Зареченскому району города Тулы Следственного управления СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ход и результаты расследования прокуратура Тулы и прокуратура области взяли на контроль.

А тем временем у наших соседей, в Калужской области, тульскому примеру Роспотребнадзор последовать отказался. В Калуге сейчас такой же наплыв уличных торговцев икрой, как и у нас. Но местный Роспотребнадзор почему-то отказался проверять подозрительную икру.

Напомним, Myslo уже писал о лабораторном исследовании «икры». Результаты смотрите здесь.

Также мы писали о том, как проверить икру в домашних условиях. Материал здесь.