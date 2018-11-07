новости
новости
Регистрация
«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?

В Туле неопрятные продавцы предлагают якобы красную икру по смешным ценам – 200 рублей за банку. Икра ли это? И как выбрать правильную?

Заветные слова «красная икра по 200 рублей» приманивают сотни туляков к наспех сооруженным лоткам прямо на дороге. Не пугает любителей халявы ни странное происхождение «деликатеса», ни непривычно раскрашенные баночки, ни даже антисанитарный вид продавцов.

Сотрудники Тульского центра стандартизации и метрологии провели экспертизу икры, купленной на одном из развалов. Исследование показало, что в продукте нет ни белка, ни жира, и никакого отношения к икре эти желатиновые шарики в солевом растворе не имеют. Подробности исследования – здесь.

А как обычный покупатель может это проверить? Мы отправились за икрой на улицы Тулы.

Народный контроль

Продавцы стоят на самых проходных местах города, мы нашли точку на пересечении ул. Октябрьской и ул. Пузакова. Покупателей возле лотков много: подходят, интересуются, берут, чтобы угостить родных и приберечь к Новому году. Под видом обычных покупателей подходим и мы к ящикам, застеленным старым покрывалом.

На «прилавке»  красуется сразу шесть видов икры в жестяных и стеклянных банках. Каждая – не дороже 300 рублей за 140 г. Выбирай не хочу!

Продавец уплетает пирог и, пожевывая, рекламирует:

– Кто брал у нас, приходят еще за добавкой! Кета – покрупнее, в меру соленая, есть сахалинская кета – помельче и малосоленая. Икра с камчатского завода, всё написано на банке. У нас в порядке документы, не волнуйтесь. Возьмите кету, у меня женщина постоянно берет для своей дочери, ей нравится. Хранится всё в холодильнике, не отравитесь, не волнуйтесь! Вот и дата производства выбита...

По совету продавца берем кету. В редакции начинаем ее исследовать, сравнивая с другой красной икрой в жестяной банке, купленной в сетевом магазине. 

Первое, что вызывает подозрение, – банка. Консервный ключ на ней находится снизу, а не как в обычных банках – сверху.


Слева на снимке икра из супермаркета, справа – с тульского развала на пересечении ул. Октябрьской и Пузакова.

Верхняя крышка ярко раскрашена, но в то же время на банке красуется надпись «ГОСТ 18173-2004», он, и правда, соответствует стандартам производства лососевой икры. Состав почти не отличается от настоящей икры.

Похожи на настоящие и данные о пищевой ценности и условиях хранения. Чудеса начались, когда мы банку открыли. Неприятный химический запах почувствовали все присутствующие в редакции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в икринках нет привычного пятнышка-зародыша.


Икра с развала справа – более крупная и без ядра зародыша.

Без него настоящей икры не бывает, а значит, перед нами явный фальсификат. «Икринки» в банке одинаковые, слишком крупные и отличаются по цвету от купленной в сетевом магазине икры. 

О подделке говорит и самый простой тест на определение качества. Мы залили икру кипятком. В миске с настоящей икрой вода мгновенно побелела из-за свернувшегося белка, в банке с уличной «кетой» – осталась прозрачной, лишь на поверхности появилось несколько капель масла.

Мы нагрели и довели до кипения обе миски с икрой. Настоящая – сварилась, икринки побелели, а бульон помутнел.

«Икра», купленная на улице, начала... растворяться!

За пару минут нагрева исчезли почти все икринки, а вода стала ярко-оранжевой.

Всё это сопровождалось неприятным специфическим запахом. Мы попробовали несколько икринок из подозрительной банки. На вкус икра оказалась такой же отвратительной, как и на запах. Получается, это даже не имитация икры, а фальсификат.

Откуда икра?

Мы решили разобраться, откуда в Тулу попал такой опасный фальсификат. На банке указано: «Производитель: ООО «Жемчужина Камчатки», Россия, Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, 5».

Вместо населенного пункта – река Коль, которая, кстати, находится в восьми часах езды от улицы Степной в Петропавловске-Камчатском. Указанного на банке адреса не существует. А телефон «производства» отключен за неуплату. 

Как оказалось, ООО «Жемчужина Камчатки» было ликвидировано несколько лет назад. А значит, даже если употребление такой «икры» нанесет вред здоровью, претензии предъявлять будет некому.

53 нарушения за 10 дней

Охоту на уличную торговлю ведет администрация Тулы. В городе постоянно проходят рейды. 

Василий Ростовцев, зам. начальника УАТН администрации Тулы

– С 23 октября по 2 ноября были проведены рейды на предмет пресечения незаконной торговли. Составлено 53 протокола по ст. «Торговля в неустановленных местах», сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области – 10 протоколов по ст. КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Сотрудниками ОБЭП УМВД России по Туле были изъяты банки с содержимым, внешне напоминающим красную икру.

Но торговцы «икрой» с улиц не уходят и продолжают срывать куш, перемещаясь по городу с лотками.

За икрой – только в магазин!

– Красная икра – продукт полезный, но скоропортящийся, – говорит Анна Дудкина, зам. начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по ТО. – Температура хранения икры в жестяных банках составляет от -2 до -4 градусов. Эта температура должна поддерживаться и при транспортировке, и при реализации.

Приобретая продукт на улице, потребитель рискует получить пищевое отравление и даже причинить более тяжелый вред здоровью.

Роспотребнадзор призывает не приобретать продукцию в неустановленных местах. 

Как выбрать хорошую икру? 

Юлия Киреева, заведующая рыбным производством гипермаркета «Глобус».

– Первое, на что необходимо обратить внимание, – упаковка. Меньше всего шансов купить кота в мешке, приобретая икру в стеклянных банках, – это дает возможность разглядеть деликатес. Икринки должны быть одинакового размера и цвета, на дне не должно быть осадка. В качестве консервантов допускается добавление сорбиновой кислоты E200 или бензоата натрия Е211. Если же в состав входит уротропин Е239, то такую икру покупать ни в коем случае нельзя. Распадаясь, этот консервант образует формалин – сильнейший клеточный яд. 

Икра горбуши бледно-оранжевого цвета, размер икринок до 5 мм. Икра нерки красного цвета, размер икринок – до 3 мм. Икра кижуча ярко-оранжевая, размер икринок – до 3 мм. Она самая полезная, поскольку в ней содержится больше всего витаминов и микроэлементов. Самые крупные икринки у кеты, они могут достигать 7 мм. Эта икра оранжевого цвета, она самая сытная из всех вышеперечисленных.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:00 +9
Другие статьи по темам
Событие
икра на развалахикра на улицебезопасна ли икра на улице
Место
ТулаТульская область
Прочее
Роспотребнадзоруличная торговля

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Директора щекинской кондитерской фабрики осудили за невыплату зарплаты работникам
Директора щекинской кондитерской фабрики осудили за невыплату зарплаты работникам
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.