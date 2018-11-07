«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле неопрятные продавцы предлагают якобы красную икру по смешным ценам – 200 рублей за банку. Икра ли это? И как выбрать правильную?

Заветные слова «красная икра по 200 рублей» приманивают сотни туляков к наспех сооруженным лоткам прямо на дороге. Не пугает любителей халявы ни странное происхождение «деликатеса», ни непривычно раскрашенные баночки, ни даже антисанитарный вид продавцов.

Сотрудники Тульского центра стандартизации и метрологии провели экспертизу икры, купленной на одном из развалов. Исследование показало, что в продукте нет ни белка, ни жира, и никакого отношения к икре эти желатиновые шарики в солевом растворе не имеют. Подробности исследования – здесь.

А как обычный покупатель может это проверить? Мы отправились за икрой на улицы Тулы.

Народный контроль

Продавцы стоят на самых проходных местах города, мы нашли точку на пересечении ул. Октябрьской и ул. Пузакова. Покупателей возле лотков много: подходят, интересуются, берут, чтобы угостить родных и приберечь к Новому году. Под видом обычных покупателей подходим и мы к ящикам, застеленным старым покрывалом.

На «прилавке» красуется сразу шесть видов икры в жестяных и стеклянных банках. Каждая – не дороже 300 рублей за 140 г. Выбирай не хочу!

Продавец уплетает пирог и, пожевывая, рекламирует:

– Кто брал у нас, приходят еще за добавкой! Кета – покрупнее, в меру соленая, есть сахалинская кета – помельче и малосоленая. Икра с камчатского завода, всё написано на банке. У нас в порядке документы, не волнуйтесь. Возьмите кету, у меня женщина постоянно берет для своей дочери, ей нравится. Хранится всё в холодильнике, не отравитесь, не волнуйтесь! Вот и дата производства выбита...

По совету продавца берем кету. В редакции начинаем ее исследовать, сравнивая с другой красной икрой в жестяной банке, купленной в сетевом магазине.

Первое, что вызывает подозрение, – банка. Консервный ключ на ней находится снизу, а не как в обычных банках – сверху.



Слева на снимке икра из супермаркета, справа – с тульского развала на пересечении ул. Октябрьской и Пузакова.

Верхняя крышка ярко раскрашена, но в то же время на банке красуется надпись «ГОСТ 18173-2004», он, и правда, соответствует стандартам производства лососевой икры. Состав почти не отличается от настоящей икры.

Похожи на настоящие и данные о пищевой ценности и условиях хранения. Чудеса начались, когда мы банку открыли. Неприятный химический запах почувствовали все присутствующие в редакции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в икринках нет привычного пятнышка-зародыша.



Икра с развала справа – более крупная и без ядра зародыша.

Без него настоящей икры не бывает, а значит, перед нами явный фальсификат. «Икринки» в банке одинаковые, слишком крупные и отличаются по цвету от купленной в сетевом магазине икры.

О подделке говорит и самый простой тест на определение качества. Мы залили икру кипятком. В миске с настоящей икрой вода мгновенно побелела из-за свернувшегося белка, в банке с уличной «кетой» – осталась прозрачной, лишь на поверхности появилось несколько капель масла.

Мы нагрели и довели до кипения обе миски с икрой. Настоящая – сварилась, икринки побелели, а бульон помутнел.

«Икра», купленная на улице, начала... растворяться!

За пару минут нагрева исчезли почти все икринки, а вода стала ярко-оранжевой.

Всё это сопровождалось неприятным специфическим запахом. Мы попробовали несколько икринок из подозрительной банки. На вкус икра оказалась такой же отвратительной, как и на запах. Получается, это даже не имитация икры, а фальсификат.

Откуда икра?

Мы решили разобраться, откуда в Тулу попал такой опасный фальсификат. На банке указано: «Производитель: ООО «Жемчужина Камчатки», Россия, Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, 5».

Вместо населенного пункта – река Коль, которая, кстати, находится в восьми часах езды от улицы Степной в Петропавловске-Камчатском. Указанного на банке адреса не существует. А телефон «производства» отключен за неуплату.

Как оказалось, ООО «Жемчужина Камчатки» было ликвидировано несколько лет назад. А значит, даже если употребление такой «икры» нанесет вред здоровью, претензии предъявлять будет некому.

53 нарушения за 10 дней

Охоту на уличную торговлю ведет администрация Тулы. В городе постоянно проходят рейды.

Василий Ростовцев, зам. начальника УАТН администрации Тулы – С 23 октября по 2 ноября были проведены рейды на предмет пресечения незаконной торговли. Составлено 53 протокола по ст. «Торговля в неустановленных местах», сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области – 10 протоколов по ст. КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Сотрудниками ОБЭП УМВД России по Туле были изъяты банки с содержимым, внешне напоминающим красную икру.

Но торговцы «икрой» с улиц не уходят и продолжают срывать куш, перемещаясь по городу с лотками.

За икрой – только в магазин!

– Красная икра – продукт полезный, но скоропортящийся, – говорит Анна Дудкина, зам. начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по ТО. – Температура хранения икры в жестяных банках составляет от -2 до -4 градусов. Эта температура должна поддерживаться и при транспортировке, и при реализации.

Приобретая продукт на улице, потребитель рискует получить пищевое отравление и даже причинить более тяжелый вред здоровью.

Роспотребнадзор призывает не приобретать продукцию в неустановленных местах.

Как выбрать хорошую икру?