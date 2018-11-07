«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?
В Туле неопрятные продавцы предлагают якобы красную икру по смешным ценам – 200 рублей за банку. Икра ли это? И как выбрать правильную?
Заветные слова «красная икра по 200 рублей» приманивают сотни туляков к наспех сооруженным лоткам прямо на дороге. Не пугает любителей халявы ни странное происхождение «деликатеса», ни непривычно раскрашенные баночки, ни даже антисанитарный вид продавцов.
Сотрудники Тульского центра стандартизации и метрологии провели экспертизу икры, купленной на одном из развалов. Исследование показало, что в продукте нет ни белка, ни жира, и никакого отношения к икре эти желатиновые шарики в солевом растворе не имеют. Подробности исследования – здесь.
А как обычный покупатель может это проверить? Мы отправились за икрой на улицы Тулы.
Народный контроль
Продавцы стоят на самых проходных местах города, мы нашли точку на пересечении ул. Октябрьской и ул. Пузакова. Покупателей возле лотков много: подходят, интересуются, берут, чтобы угостить родных и приберечь к Новому году. Под видом обычных покупателей подходим и мы к ящикам, застеленным старым покрывалом.
На «прилавке» красуется сразу шесть видов икры в жестяных и стеклянных банках. Каждая – не дороже 300 рублей за 140 г. Выбирай не хочу!
Продавец уплетает пирог и, пожевывая, рекламирует:
– Кто брал у нас, приходят еще за добавкой! Кета – покрупнее, в меру соленая, есть сахалинская кета – помельче и малосоленая. Икра с камчатского завода, всё написано на банке. У нас в порядке документы, не волнуйтесь. Возьмите кету, у меня женщина постоянно берет для своей дочери, ей нравится. Хранится всё в холодильнике, не отравитесь, не волнуйтесь! Вот и дата производства выбита...
По совету продавца берем кету. В редакции начинаем ее исследовать, сравнивая с другой красной икрой в жестяной банке, купленной в сетевом магазине.
Первое, что вызывает подозрение, – банка. Консервный ключ на ней находится снизу, а не как в обычных банках – сверху.
Слева на снимке икра из супермаркета, справа – с тульского развала на пересечении ул. Октябрьской и Пузакова.
Верхняя крышка ярко раскрашена, но в то же время на банке красуется надпись «ГОСТ 18173-2004», он, и правда, соответствует стандартам производства лососевой икры. Состав почти не отличается от настоящей икры.
Похожи на настоящие и данные о пищевой ценности и условиях хранения. Чудеса начались, когда мы банку открыли. Неприятный химический запах почувствовали все присутствующие в редакции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в икринках нет привычного пятнышка-зародыша.
Икра с развала справа – более крупная и без ядра зародыша.
Без него настоящей икры не бывает, а значит, перед нами явный фальсификат. «Икринки» в банке одинаковые, слишком крупные и отличаются по цвету от купленной в сетевом магазине икры.
О подделке говорит и самый простой тест на определение качества. Мы залили икру кипятком. В миске с настоящей икрой вода мгновенно побелела из-за свернувшегося белка, в банке с уличной «кетой» – осталась прозрачной, лишь на поверхности появилось несколько капель масла.
Мы нагрели и довели до кипения обе миски с икрой. Настоящая – сварилась, икринки побелели, а бульон помутнел.
«Икра», купленная на улице, начала... растворяться!
За пару минут нагрева исчезли почти все икринки, а вода стала ярко-оранжевой.
Всё это сопровождалось неприятным специфическим запахом. Мы попробовали несколько икринок из подозрительной банки. На вкус икра оказалась такой же отвратительной, как и на запах. Получается, это даже не имитация икры, а фальсификат.
Откуда икра?
Мы решили разобраться, откуда в Тулу попал такой опасный фальсификат. На банке указано: «Производитель: ООО «Жемчужина Камчатки», Россия, Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, 5».
Вместо населенного пункта – река Коль, которая, кстати, находится в восьми часах езды от улицы Степной в Петропавловске-Камчатском. Указанного на банке адреса не существует. А телефон «производства» отключен за неуплату.
Как оказалось, ООО «Жемчужина Камчатки» было ликвидировано несколько лет назад. А значит, даже если употребление такой «икры» нанесет вред здоровью, претензии предъявлять будет некому.
53 нарушения за 10 дней
Охоту на уличную торговлю ведет администрация Тулы. В городе постоянно проходят рейды.
Василий Ростовцев, зам. начальника УАТН администрации Тулы
– С 23 октября по 2 ноября были проведены рейды на предмет пресечения незаконной торговли. Составлено 53 протокола по ст. «Торговля в неустановленных местах», сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области – 10 протоколов по ст. КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Сотрудниками ОБЭП УМВД России по Туле были изъяты банки с содержимым, внешне напоминающим красную икру.
Но торговцы «икрой» с улиц не уходят и продолжают срывать куш, перемещаясь по городу с лотками.
За икрой – только в магазин!
– Красная икра – продукт полезный, но скоропортящийся, – говорит Анна Дудкина, зам. начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по ТО. – Температура хранения икры в жестяных банках составляет от -2 до -4 градусов. Эта температура должна поддерживаться и при транспортировке, и при реализации.
Приобретая продукт на улице, потребитель рискует получить пищевое отравление и даже причинить более тяжелый вред здоровью.
Роспотребнадзор призывает не приобретать продукцию в неустановленных местах.
Как выбрать хорошую икру?
Юлия Киреева, заведующая рыбным производством гипермаркета «Глобус».
– Первое, на что необходимо обратить внимание, – упаковка. Меньше всего шансов купить кота в мешке, приобретая икру в стеклянных банках, – это дает возможность разглядеть деликатес. Икринки должны быть одинакового размера и цвета, на дне не должно быть осадка. В качестве консервантов допускается добавление сорбиновой кислоты E200 или бензоата натрия Е211. Если же в состав входит уротропин Е239, то такую икру покупать ни в коем случае нельзя. Распадаясь, этот консервант образует формалин – сильнейший клеточный яд.
Икра горбуши бледно-оранжевого цвета, размер икринок до 5 мм. Икра нерки красного цвета, размер икринок – до 3 мм. Икра кижуча ярко-оранжевая, размер икринок – до 3 мм. Она самая полезная, поскольку в ней содержится больше всего витаминов и микроэлементов. Самые крупные икринки у кеты, они могут достигать 7 мм. Эта икра оранжевого цвета, она самая сытная из всех вышеперечисленных.