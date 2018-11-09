Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП
Медики смогут принять первых пациентов уже в следующем месяце.
Строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Федоровка Большой Тулы находится на контроле Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
В августе этого года в деревне сгорел ФАП, который обслуживал около тысячи пациентов, почти половина из которых – дети. Жители обратились за помощью к губернатору. Алексей Дюмин поручил областному минздраву в кратчайшие сроки установить в Федоровке новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Конструкция ФАПа уже смонтирована, помещение подключено к коммуникациям, идут отделочные работы, получено необходимое оборудование. Планируется, что фельдшерско-акушерский пункт начнет работу уже в декабре.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место