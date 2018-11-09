В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Федоровка Большой Тулы находится на контроле Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В августе этого года в деревне сгорел ФАП, который обслуживал около тысячи пациентов, почти половина из которых – дети. Жители обратились за помощью к губернатору. Алексей Дюмин поручил областному минздраву в кратчайшие сроки установить в Федоровке новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Конструкция ФАПа уже смонтирована, помещение подключено к коммуникациям, идут отделочные работы, получено необходимое оборудование. Планируется, что фельдшерско-акушерский пункт начнет работу уже в декабре.