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В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП

Медики смогут принять первых пациентов уже в следующем месяце.

Строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Федоровка Большой Тулы находится на контроле Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 

В августе этого года в деревне сгорел ФАП, который обслуживал около тысячи пациентов, почти половина из которых – дети.  Жители обратились за помощью к губернатору. Алексей Дюмин поручил областному минздраву в кратчайшие сроки установить в Федоровке новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. 

Конструкция ФАПа уже смонтирована, помещение подключено к коммуникациям, идут отделочные работы, получено необходимое оборудование. Планируется, что фельдшерско-акушерский пункт начнет работу уже в декабре.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:00 +2
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