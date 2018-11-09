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Погода в Туле 10 ноября: небольшие осадки, до +5 и умеренный ветер

Погода в Туле 10 ноября: небольшие осадки, до +5 и умеренный ветер

Синоптики обещают облачность, атмосферное давление чуть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ветер восточный, умеренный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от 0 до +5. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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