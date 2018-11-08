Фото Алексея Пирязева.
В Туле на площади Ленина заливают Губернский каток
Его открытие запланировано на 7 декабря.
В Туле на площади Ленина начали заливать Губернский каток. Отметим, что он будет работать уже вторую зиму. Как и в прошлом году, его посещение станет бесплатным для всех желающих.
Открытие катка запланировано на 7 декабря. В этом году администрация Тулы совместно с Фондом развития Тульской области «Перспектива» установит ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.
При соответствующих погодных условиях будет залито 26 катков и хоккейных коробок во всех территориальных округах города, а также на Казанской набережной.
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