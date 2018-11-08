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В Туле присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении

В Туле присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении

Житель областного центра обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Пролетарский районный суд Тулы с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя оружейной столицы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента, вечером 7 ноября прошлого года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошёл конфликт – потерпевший оскорбил своего собутыльника, после чего тот несколько раз ударил его по голове.

На следующее утро потерпевший скончался у себя дома от закрытой черепно-мозговой травмы. Присяжные посчитали, что в данной ситуации отсутствует событие преступления, в результате судом был вынесен оправдательный приговор, который ещё не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 −2
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