Как тулякам выбрать безопасную «незамерзайку»

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. Ее изготавливают из раствора спирта с водой с добавлением моющих средств, т. е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт нетоксичен для человека.

Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт.

Он обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 №47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, запрещена продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли.

При покупке следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.