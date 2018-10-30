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Известный режиссер научит туляков позитивно экономить бюджет
Фото из архива Myslo.

Известный режиссер научит туляков позитивно экономить бюджет

Мастер-класс проведет Катя Райская.

4 ноября в 19.00 в рамках «Ночи искусств» состоится встреча с известным режиссером и продюсером Катей Райской. Тема встречи — «Интересные идеи и позитив как средство экономии бюджета».

На примере собственного опыта, а также других известных кинопроизводителей, Катя Райская расскажет об интересных идеях для экономии бюджета в любительском и профессиональном кино.

Завершит творческую встречу показ документального фильма «Кино за 40 часов. История». 16+. Вход свободный!

Мероприятие пройдет по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, дополнительная информация по тел.: 70−43−59.

 

Катя Райская активно занимается благотворительностью, пишет песни, снимает клипы. С 2006 года возглавляет Общественное движение «Женщина — это звучит гордо!» В ноябре 2006 года основала школу практической психологии для женщин («Школа разумной стервозности Кати Райской).

В 2015 году в качестве режиссера, продюсера и автора сценария сняла фильм «Второе счастье, или Кино за 40 часов», за что получила ряд премий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:08 −1
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