Алексей Дюмин проинспектировал строительство Ледового дворца в Туле

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона Алексей Дюмин посетил строительство Ледового дворца на улице Новомосковской. Сейчас там ведутся работы по устройству железобетонных конструкций перегородок и ландшафтной лестницы.

Сегодня в регионе четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две – в Новомосковске. Новый Ледовый дворец будет самым крупным в области – он рассчитан на три тысячи зрительских мест. Алексей Дюмин отметил, что Ледовый дворец станет местом притяжения и для детей, и для взрослых:

Это действительно долгожданный объект. Мы сможем создать профессиональную хоккейную команду и открыть школу фигурного катания, проводить больше спортивных мероприятий.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром инвестгазификация» Вадим Новоенко сообщил, что подключение к коммунальным сетям проходит в плановом режиме. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2019 года.

Есть и вопросы, требующие дополнительной проработки – в частности, необходима реконструкция пешеходного моста и устройство трех пешеходных дорожек по улице Новомосковской. Губернатор поручил своему заму Сергею Егорову и главе администрации Тулы Евгению