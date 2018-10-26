В Тульской области обнаружено 155 фальшивых банкнот

В банковском секторе Тульского региона в июле-сентябре текущего года выявлено 155 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки.

По сравнению со вторым кварталом их количество выросло на 19 единиц.

Как отмечают в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, как и прежде, фальшивомонетчики чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. За третий квартал их выявлено 113 штук, что на 21 единицу больше, чем кварталом ранее.

Количество выявленных поддельных тысячерублевых купюр уменьшилось на 5 единиц и составило 32 шт. Подделок номиналом 500 рублей обнаружено 7 шт. (на 1 единицу больше), чем во втором квартале; номиналом 100 рублей — 3 шт. (на 2 единицы больше).

Что касается иностранных фальшивых денег, обнаружена всего одна такая купюра — 100-долларовая банкнота США.

Помимо Тульского региона областями Центрального федерального округа, в которых в июле-сентябре 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская (190 шт.) и Калужская (152 шт.).

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». Также можно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис распознает банкноту, определяет ее номинал и год образца. С помощью приложения можно увидеть, где именно расположены ее защитные признаки и как они должны выглядеть.