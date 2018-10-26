В Тульской области обнаружено 155 фальшивых банкнот
В банковском секторе Тульского региона в июле-сентябре текущего года выявлено 155 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки.
По сравнению со вторым кварталом их количество выросло на 19 единиц.
Как отмечают в Отделении по Тульской
Количество выявленных поддельных тысячерублевых купюр уменьшилось на 5 единиц и составило 32 шт. Подделок номиналом 500 рублей обнаружено 7 шт. (на 1 единицу больше), чем во втором квартале; номиналом 100 рублей — 3 шт. (на 2 единицы больше).
Что касается иностранных фальшивых денег, обнаружена всего одна такая купюра — 100-долларовая банкнота США.
Помимо Тульского региона областями Центрального федерального округа, в которых в июле-сентябре 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская (190 шт.) и Калужская (152 шт.).
Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». Также можно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис распознает банкноту, определяет ее номинал и год образца. С помощью приложения можно увидеть, где именно расположены ее защитные признаки и как они должны выглядеть.