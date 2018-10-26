Улицу Белкина в Туле планируют сделать односторонней

Фото пресс-службы администрации Тулы.

25 октября состоялась встреча с жителями Советского округа по вопросу одностороннего движения по улице Белкина.



В ней приняли участие представители главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу, управления по транспорту и дорожному хозяйству.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по итогам встречи жители единогласно высказались за организацию одностороннего движения по улице Белкина от улицы Болдина до улицы Мира.