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Улицу Белкина в Туле планируют сделать односторонней
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Улицу Белкина в Туле планируют сделать односторонней

С таким предложением в администрацию обратились жители.

25 октября состоялась встреча с жителями Советского округа по вопросу одностороннего движения по улице Белкина. 

В ней приняли участие представители главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу, управления по транспорту и дорожному хозяйству. 

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по итогам встречи жители единогласно высказались за организацию одностороннего движения по улице Белкина от улицы Болдина до улицы Мира. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:03 +2
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