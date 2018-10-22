Погода в Туле 23 октября: холодно, дождливо, умеренный ветер

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность.

Днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-западный, умеренный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.