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Погода в Туле 23 октября: холодно, дождливо, умеренный ветер

Погода в Туле 23 октября: холодно, дождливо, умеренный ветер

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность.

Днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-западный, умеренный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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