Тулячка стала бронзовым призером чемпионата Европы по кикбоксингу
Поздравляем Наталью Бабинцеву!
С 14 по 21 октября в Словакии (Братислава) прошел чемпионат Европы по кикбоксингу в разделе «К-1» и «фулл-контакт с лоу-киком». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 35 стран Европы.
По итогам соревнований спортсменка тульской спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева в составе сборной команды России завоевала бронзовую медаль.
Спортсменка тренируются у Абдула Малаалиева.
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