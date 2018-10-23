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Тулячка стала бронзовым призером чемпионата Европы по кикбоксингу

Тулячка стала бронзовым призером чемпионата Европы по кикбоксингу

Поздравляем Наталью Бабинцеву!

С 14 по 21 октября в Словакии (Братислава) прошел чемпионат Европы по кикбоксингу в разделе «К-1» и «фулл-контакт с лоу-киком». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 35 стран Европы. 

По итогам соревнований спортсменка тульской спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева в составе сборной команды России завоевала бронзовую медаль. 

Спортсменка тренируются у Абдула Малаалиева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 +3
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