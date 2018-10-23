Тулячка стала бронзовым призером чемпионата Европы по кикбоксингу

С 14 по 21 октября в Словакии (Братислава) прошел чемпионат Европы по кикбоксингу в разделе «К-1» и «фулл-контакт с лоу-киком». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 35 стран Европы.



По итогам соревнований спортсменка тульской спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева в составе сборной команды России завоевала бронзовую медаль.



Спортсменка тренируются у Абдула Малаалиева.