В Туле стартовал II Региональный чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В соревнованиях принимают участие 118 школьников и студентов вузов и колледжей.

17 октября в ДК «Туламашзавод» прошла церемония открытия II Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

По словам заместителя министра - директора департамента образования министерства образования Тульской области Алевтины Шевелевой, за прошедшие годы «Абилимпикс» завоевал общественное признание, стал авторитетной площадкой для решения широкого спектра задач, связанных с профессиональной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту.

В этом году чемпионат проходит на базе трех государственных профессиональных образовательных учреждений по 19 профессиональным компетенциям. В соревнованиях принимают участие 118 человек - школьников и студентов вузов и колледжей.

К выполнению теоретических и практических заданий участники приступят 18 октября. Также в этот день в рамках профориентационной программы школьники смогут принять участие в мастер-классах: «Квант-музей», «Компьютерная анимация», «Тульский кутюрье», «Художественная мастерская», «Карвинг по овощам», «Анализ пищевых продуктов».

На базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по востребованным специальностям и профессиям».

Победители регионального чемпионата представят Тульскую область в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».