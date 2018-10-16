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За липовый больничный туляк пойдет под суд
Фото holdingtv.tv.

За липовый больничный туляк пойдет под суд

Сотрудник НПО «Стрела» купил больничный в интернете, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Заместитель тульского прокурора утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 45-летнего туляка, работника ПАО «НПО «Стрела». Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Использование заведомо подложного документа».

В период с 25 по 31 августа 2018 года мужчина отсутствовал на рабочем месте. 3 сентября он предоставил в отдел кадров предприятия листок нетрудоспособности на время своего отсутствия. Выяснилось, что этот документ ложный, мужчина купил его через интернет.

Учитывая, что обвиняемый полностью признал свою вину, дознание по уголовному делу производилось в сокращенной форме.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело передано в суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:01 +1
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