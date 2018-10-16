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Рейд ГИБДД: В Туле проверили маршрутки и автобусы
Фото Алексея Пирязева.

Рейд ГИБДД: В Туле проверили маршрутки и автобусы

На нарушителей составили административные протоколы.

В Туле объявлен рейд ГИБДД по проверке маршруток и автобусов. Мероприятие направлено на профилактику аварий с участием пассажирских транспортных средств.

Сегодня, 16 октября, рейд проходил на пересечение улиц Староникитской и Оборонной. На этом участке довольно оживленное движение пассажирского транспорта.

О том, что проверяли инспекторы ГИБДД во время рейда, корреспонденту Myslo рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела надзора Управления Госавтоинспекции по Тульской области — подполковник полиции Сергей Егорович Яшкин.

Сергей Яшкин

- Совместно с нами профилактическое мероприятие проводят сотрудники Ространснадзора и Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Наиболее массовыми являются такие правонарушения: техническое состояние подвижного состава автобуса, количество перевозимых пассажиров, правила их перевозки, наличие медицинских аптечек в салоне, огнетушителей, внесение изменений в конструкцию автобусов. Смотрим наличие использованного газобаллонного оборудования — имеется ли свидетельство их поверки, так это напрямую влияет на безопасность перевозок. Обращаем внимание на состояние водителя.

Довольно часто маршрутчики снимают пассажирские сиденья, чтобы увеличить количество стоячих мест в салоне. Из-за этого небольшая маршрутка набивается под завязку, и люди едут «как селедка в бочке».

Во время рейда инспекторам попались несколько нарушителей. Так, например, у этого автобуса оказались плохо читаемые номера. Заводская краска стерлась, а водитель, видимо, самостоятельно «написал» сверху цифры. За такое нарушение полагается штраф — 500 рублей. В течение 10 дней собственник транспортного средства обязан заменить регистрационный знак.

Еще у одной маршрутки оказалась сильно изношена резина и тоже нечитаемые номера.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут и вовсе запретить эксплуатацию маршрутки (например, если неисправны тормоза). Тогда транспортное средство увезут на штрафстоянку.

Рейд в Тульской области продлится до 19 октября. Особое внимание будет уделено проверке автобусов, осуществляющих перевозку работников на различные производственные объекты, а также школьных автобусов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:02 +1
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