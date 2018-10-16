новости
новости
Регистрация
Угонщик-неудачник: Туляк пытался украсть три авто с помощью шуруповерта и отвертки

Угонщик-неудачник: Туляк пытался украсть три авто с помощью шуруповерта и отвертки

В Зареченском округе Тулы полицией задержан мужчина, который за одну ночь пытался угнать три автомобиля. При этом каждая его попытка заканчивалась неудачей.

По предварительным данным, сегодня ночью безработный 21-летний мужчина изрядно напился, когда ему вдруг захотелось покататься за рулем по городу.

Не долго думая, он решил, что припаркованным во дворе многоквартирного дома, где он сам жил, Volkswagen Golf отлично подойдет для этой цели. Подозреваемый разбил стекло боковой двери, забрался в салон, а так как ключей не было, то попытался завести двигатель, соединив провода.

Для этих целей он использовал шуруповерт и отвертку.

Но сильное опьянение и неумение действовать в подобной ситуации помешало ему угнать автомобиль. 

Первая попытка не увенчалась успехом, но злоумышленник не отчаялся и аналогичным образом пытался завладеть автомобилями «Дэу Матиз» и ВАЗ-2114. Но и эти покушения на угон у него не вышли. 

Местные жители, услышавшие глубокой ночью шум во дворе, вызвали полицию.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу полицейские и сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия, мужчина был доставлен для разбирательства в отдел полиции «Зареченский».

Подозреваемый признался в содеянном. В подразделении дознания отдела полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст.166 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Событие
угон автомобиля
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Больших Калмык просят установить светофор на опасном участке
Жители Больших Калмык просят установить светофор на опасном участке
На лечение пострадавшего в ДТП ребенка туляки собирают деньги: остерегайтесь мошенников
На лечение пострадавшего в ДТП ребенка туляки собирают деньги: остерегайтесь мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.