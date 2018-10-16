Угонщик-неудачник: Туляк пытался украсть три авто с помощью шуруповерта и отвертки

В Зареченском округе Тулы полицией задержан мужчина, который за одну ночь пытался угнать три автомобиля. При этом каждая его попытка заканчивалась неудачей.

По предварительным данным, сегодня ночью безработный 21-летний мужчина изрядно напился, когда ему вдруг захотелось покататься за рулем по городу.

Не долго думая, он решил, что припаркованным во дворе многоквартирного дома, где он сам жил, Volkswagen Golf отлично подойдет для этой цели. Подозреваемый разбил стекло боковой двери, забрался в салон, а так как ключей не было, то попытался завести двигатель, соединив провода.

Для этих целей он использовал шуруповерт и отвертку.

Но сильное опьянение и неумение действовать в подобной ситуации помешало ему угнать автомобиль.

Первая попытка не увенчалась успехом, но злоумышленник не отчаялся и аналогичным образом пытался завладеть автомобилями «Дэу Матиз» и ВАЗ-2114. Но и эти покушения на угон у него не вышли.

Местные жители, услышавшие глубокой ночью шум во дворе, вызвали полицию.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу полицейские и сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия, мужчина был доставлен для разбирательства в отдел полиции «Зареченский».

Подозреваемый признался в содеянном. В подразделении дознания отдела полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст.166 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.