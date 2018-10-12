Роспотребнадзор помог тулякам отсудить более 4,5 млн рублей

В ведомстве подвели итоги работы с судебными органами за девять месяцев текущего года.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области с января по сентябрь направило в суды общей юрисдикции 50 исков в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей. Почти все они касались сферы розничной торговли. В 44 рассмотренных случаях требования Управления удовлетворены.

В защиту конкретных потребителей за девять месяцев предъявлено 114 исков, судами в пользу потребителей присуждено более 4,5 млн рублей. В основном туляки обращаются за помощью после покупки некачественных товаров или получения бытовых услуг, услуг связи и финансового рынка, медицинских услуг, а также в сфере ЖКХ, технического обслуживания и ремонта транспорта, долевого строительства и туризма.

При рассмотрении гражданских дел в судах экспертами Роспотребнадзора дано 74 заключения, в пользу потребителей присуждено 4,7 млн рублей. Кроме того, по искам ведомства судами прекращена деятельность двух индивидуальных предпринимателей, которые не раз нарушали права своих клиентов.