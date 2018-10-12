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В Новомосковске при пожаре в жилом доме пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске при пожаре в жилом доме пострадал человек

С огнём боролись два пожарных расчёта. Они ликвидировали возгорание за восемь минут.

В 19.13 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на улице Чайковского в Новомосковске. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место происшествия в 19.17, они приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен за восемь минут. По предварительным данным, пострадал житель дома – он надышался дымом.

В результате происшествия выгорела одна из комнат, закоптились стены и потолок по всей площади дома. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 0
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