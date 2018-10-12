Волейболистки «Тулицы-2» одержали победу над спортсменками из Пензы

Домашний матч завершился со счётом 3:0 в пользу тулячек. Ответная игра состоится в субботу, в 10.00 в СК «Новое поколение».

В Туле состоялась первая игра четвертого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б». Наши волейболистки принимали команду «Университет-Визит» из Пензы.

Матч прошел рекордно быстро – три партии закончились за час. Тульские спортсменки с первых секунд матча захватили инициативу и навязали сопернику свою игру. Результат по партиям: 25:18, 25:13, 25:9. Итог – безоговорочная победа тульской команды.

Состав «Тулицы-2» был усилен игроками основной командой – на поле вышли Олеся Иванова и Дарья Немова. Это не запрещено регламентом соревнований, и за второй состав согласно правилам могут выступать четыре волейболистки первой команды. Главный тренер «Тулицы-2» Екатерина Леонова прокомментировала игру:

Екатерина Леонова После проигрыша в Ижевске команде нужна была моральная реабилитация. Олеся и Дарья очень помогли нам в этом, они привнесли уверенность, держали приём, что позволило более уверенно чувствовать себя в нападении и на блоке.

В субботу, 13 октября, в 10.00 состоится ответная встреча. Поболеть за тулячек можно будет в СК «Новое поколение» по адресу: ул. Металлургов, 22-А. Также будет организована онлайн-трансляция.