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15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей
Фото scaner.pro.

15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей

В этот день все желающие смогут пройти обследование и получить консультацию специалистов.

Ежегодно во второй четверг октября во всем мире отмечается День зрения, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения.

В рамках Всемирного дня зрения в октябре будут проведены различные мероприятия.

В частности, 15 октября в Центре здоровья ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» по адресу ул. Смидович, 12 пройдет день открытых дверей.

В этот день с 9.00 до 13.00 туляки смогут пройти комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проверить свое зрение, измерить уровень внутриглазного давления и получить квалифицированные консультации врача-офтальмолога и врача-терапевта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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