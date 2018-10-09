новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью»

В Туле пройдет выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью»

Выставка рассказывает о людях, живущих с болезнью Бехтерева.

С 10 октября по 22 октября в Туле в Центральном парке им. Белоусова (рядом с фонтаном) пройдет выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью». Экспонаты — девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй — историй людей с болезнью Бехтерева.

От этой неизлечимой болезни не застрахован никто. В разное время ею страдали и страдают миллиардер А. Онасис, писатель Н. Островский, политик Й. Столтенберг, писатель К. Чапек и др.

Один из самых распространенных симптомов этого тяжелого заболевания — боль в спине, с которой многие из нас живут, не придавая ей особого значения, подвергая себя опасности развития необратимых последствий.

Чаще всего болезнь Бехтерева впервые дает о себе знать в возрасте 25−35 лет, когда жизнь молодых людей полна планов, многим из которых не суждено сбыться. Потому что если больным вовремя не поставить диагноз, всего через несколько лет:

  • 50% из них станут инвалидами;
  • 30% потеряют трудоспособность;
  • 10% будут нуждаться в протезировании.

Но ситуацию можно изменить, если как можно больше людей узнают об этом заболевании и его первых симптомах и своевременно обратятся к врачу.

Выставка световых скульптур «Болезнь молодых или Жизнь с болью» проводится по инициативе межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» и компании «Новартис Фарма» в России. Впервые выставка была представлена в прошлом году в Москве, демонстрировалась в 2017−18 годах на различных площадках столицы, а затем с успехом прошла в Казани.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выставкаболезнь БехтереваБолезнь молодых или Жизнь с болью

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области водитель «десятки» врезался в дерево
В Тульской области водитель «десятки» врезался в дерево
На ярмарке меховых изделий туляк украл 10 шапок после ссоры с женой
На ярмарке меховых изделий туляк украл 10 шапок после ссоры с женой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.