В Туле пройдет выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью»

С 10 октября по 22 октября в Туле в Центральном парке им. Белоусова (рядом с фонтаном) пройдет выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью». Экспонаты — девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй — историй людей с болезнью Бехтерева.

От этой неизлечимой болезни не застрахован никто. В разное время ею страдали и страдают миллиардер А. Онасис, писатель Н. Островский, политик Й. Столтенберг, писатель К. Чапек и др.

Один из самых распространенных симптомов этого тяжелого заболевания — боль в спине, с которой многие из нас живут, не придавая ей особого значения, подвергая себя опасности развития необратимых последствий.

Чаще всего болезнь Бехтерева впервые дает о себе знать в возрасте 25−35 лет, когда жизнь молодых людей полна планов, многим из которых не суждено сбыться. Потому что если больным вовремя не поставить диагноз, всего через несколько лет:

50% из них станут инвалидами;

30% потеряют трудоспособность;

10% будут нуждаться в протезировании.

Но ситуацию можно изменить, если как можно больше людей узнают об этом заболевании и его первых симптомах и своевременно обратятся к врачу.

Выставка световых скульптур «Болезнь молодых или Жизнь с болью» проводится по инициативе межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» и компании «Новартис Фарма» в России. Впервые выставка была представлена в прошлом году в Москве, демонстрировалась в 2017−18 годах на различных площадках столицы, а затем с успехом прошла в Казани.