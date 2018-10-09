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В Тульской области водитель «десятки» врезался в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области водитель «десятки» врезался в дерево

В аварии пострадали два человека.

8 октября в 10.30 на 116-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Белевском районе 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и его 33-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии выясняются. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:19 +1
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