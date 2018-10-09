В Тульской области водитель «десятки» врезался в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

8 октября в 10.30 на 116-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Белевском районе 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и его 33-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии выясняются.