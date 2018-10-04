Андрей Третьяков: «Закрывать районные онкологические отделения мы не планируем»

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Лучевую и химиотерапию больные будут получать только в областном онкодиспансере.

4 октября министр здравоохранения Андрей Третьяков прокомментировал сообщения о закрытии онкологического отделения в Новомосковске.

По его словам, онкологическое отделение на 70 коек в Новомосковске не планировалось и не планируется к закрытию. Тоже самое касается и щекинского отделения на 30 коек.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков:

Андрей Третьяков — Изменения касаются только структуры — онкологические отделения всех районов области переводят в областной онкодиспансер, управлять ими будет главный врач онкодиспансера. То есть речь идет о централизации всей онкологической службы региона. Это необходимо, чтобы уменьшить смертность от онкологических заболеваний. Мы должны оказывать помощь по современным стандартам, качественно, проводить химио- и лучевую терапию на современном оборудовании, а после оперативных вмешательств — отслеживать всех пациентов, которые прошли лечение.

Аппараты, на которых пациенты проходили лучевую и химиотерапию в большинстве районных онкологических отделений устарели. Глава регионального минздрава подчеркнул, что в Новомосковске такие процедуры проходят на аппарате АГАТ-С 1978 года выпуска. Оказывая лечебное воздействие на пораженную ткань, он повреждал и здоровую. В областном онкодиспансере установлено современное оборудование, то есть пациенты смогут получить более качественное лечение.

— За год в лучевом отделении новомосковской больницы эту терапию получили 305 пациентов. Это сравнительно небольшой поток, всех нуждающихся в таком лечении больных готово взять на себя отделение лучевой терапии областного онкодиспансера. Никакой очереди на получение лечения нет. В ближайшее время мы планируем приобрести для областного онкодиспансера новое оборудование, — сказал Андрей Третьяков.

Доставлять пациентов планируется на транспорте медучреждения, также они могут добираться до областного онкоцентра самостоятельно.

В Тульской области среди самых распространенных заболеваний у мужчин — рак предстательной железы, прямой кишки и рак кожи. А у женщин — рак груди и репродуктивной системы.

— Всех женщин обследуют в маммологическом центре, созданном в областной больнице. По результатам обследования лечение пациентки получают в отделении маммологии, которое было открыто в областном онкодиспансере. Никакие другие отделения лечебных учреждений Тульской области заниматься этой проблемой не будут. Этим должны заниматься специальные учреждения и специалисты, — подчеркнул министр.