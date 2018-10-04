Погода в Туле 5 октября: порывистый ветер, без осадков, до 11 градусов тепла

Синоптики прогнозируют в пятницу переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6, днём – до 11 градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.