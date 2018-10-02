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Под Тулой два человека пострадали в ДТП с участием трёх машин
Фото Дмитрия Дзюбина

Под Тулой два человека пострадали в ДТП с участием трёх машин

По предварительным данным, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Как стало известно Myslo, около 19.30, на 190-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля: грузовая «Газель», фургон Mercedes-Benz и легковой Volvo.

По информации группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Мужчины получили неопасные травмы, госпитализация им не потребовалась.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +2
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