Суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе Новомосковска Вадиму Жерздеву
Как стало известно Myslo, срок предварительного расследования, а вместе с ним и меры пресечения, продлен еще на месяц.
Следователи УФСБ ходатайствовали перед судом о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.
Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее – здесь.
Ранее Жерздева держали в СИЗО, после чего по ходатайству следствия смягчили ему меру пресечения, переведя его под домашний арест. С тех пор дело еще окончательно не расследовано, сроки регулярно продлевают.
Подробнее об уголовном деле в отношении Вадима Жерздева можно прочитать в сюжете Myslo.
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