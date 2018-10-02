Суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе Новомосковска Вадиму Жерздеву

Как стало известно Myslo, срок предварительного расследования, а вместе с ним и меры пресечения, продлен еще на месяц.

Следователи УФСБ ходатайствовали перед судом о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее – здесь.

Ранее Жерздева держали в СИЗО, после чего по ходатайству следствия смягчили ему меру пресечения, переведя его под домашний арест. С тех пор дело еще окончательно не расследовано, сроки регулярно продлевают.

Подробнее об уголовном деле в отношении Вадима Жерздева можно прочитать в сюжете Myslo.