Погода в Туле 29 сентября: небольшой дождь, до 13 градусов тепла

Синоптики обещают умеренный северный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу ожидается облачность, днём небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм).

Ветер ночью западной четверти 7-12 м/с, днём северной четверти, умеренный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.