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В тульской Тихвинке почистили колодец

В тульской Тихвинке почистили колодец

11 домов в этой Ленинской деревне не имеют централизованного водоснабжения.

В деревне расположено 79 домов, 68 из них – с центральным водоснабжением. Жители 11 домов, где нет централизованного водоснабжения, берут воду из трех муниципальных колодцев и из колодцев, обустроенных самостоятельно.

В деревне Тихвинка Ленинского района загрязнился один колодец. Силами главного управления по Центральному территориальному округу проведена очистка колодца от загрязнения. 28 сентября будет проведена дополнительная прочистка.

Ранее Myslo сообщал, что целая улица в деревне осталась без воды из-за чьей-то шалости. Неизвестные вылили мазут в колодец с питьевой водой. Тогда власти пообещали очистить его до 25 сентября.

По факту работы начались сегодня, 27 сентября. 

 
сегодня, в 17:17 +2
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