Охота за жильем покойника: В Алексине вынесли приговор семье риэлторов

Уголовное дело рассматривалось в суде 4 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Алексинском городском суде вынесли приговор Наталье и Станиславу Горбулиным, юристам-риэлторам, которые с помощью еще одной соучастницы пытались завладеть квартирой умершего человека. Им инкриминировали покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Myslo подробно рассказывал историю этого преступления здесь и здесь. Собственно, с публикации нашего издания и началась эта уголовная история. До этого были отказы в возбуждении дела и только огласка дала делу ход.

Всего обвиняемых по делу было трое: супруги Горбулины и риэлтор Ольга Лозина. По версии следствия, риэлторы пыталась завладеть неприватизированной трехкомнатной квартирой в Алексине стоимостью 2 147 950 рублей.

Для этого, согласно заранее распределенным ролям, мошенники представили Ольгу Лозину женой умершего жильца. С помощью фотомонтажа, лживых свидетелей и поддельных документов они в суде доказали, что именно Лозина была гражданской женой умершего нанимателя жилья и, значит, вправе рассчитывать на вселение в квартиру. Оставалось только приватизировать жилье и продать, поделив деньги.

Подробности истории здесь.

Когда СК начал расследование по факту мошенничества, Лозина пошла на сделку со следствием. Ее дело выделили в отдельное производство, а саму обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

Лозину осудили в июне, приговорив к 2 годам лишения свободы условно.

В отношении супругов Горбулиных следствие пошло дольше. В отличие от Лозиной, они находились под домашним арестом.

Приговором Алексинского суда супруги Горбулины получили по 5 лет лишения свободы и по 1 году ограничения свободы. Кроме этого, им придется заплатить штраф 500 тысяч рублей каждому.