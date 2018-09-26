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В Туле право на бесплатную парковку получили инвалиды III группы
Фото из архива Myslo.

В Туле право на бесплатную парковку получили инвалиды III группы

Спецзнаки для автомобилей, перевозящих инвалидов, будет выдавать бюро медико-социальной экспертизы.

26 сентября состоялось очередное заседание Тульской городской Думы. Депутаты внесли изменения в решение «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула».

С 1 октября вступают в силу корректировки в статью «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Теперь право бесплатной парковки транспортных средств наряду с инвалидами I и II групп приобретают инвалиды III группы, а также лица, их перевозящие.

Также Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ утвержден Порядок выдачи знака «Инвалид», подтверждающего право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I, II, III групп и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Согласно нововведениям выдавать данные знаки будет бюро медико-социальной экспертизы. Таким образом отпадает необходимость в оформлении специального парковочного разрешения или его продления для данной категории граждан. Напомним, ранее их выдавали в Многофункциональных центрах.

Инвалиды и перевозящие их лица должны оставлять машины только на обозначенных соответствующими знаками парковочных местах. На каждой платной городской парковке их выделяется не менее 10%. В противном случае с них взимается плата.

В городе работает телефон горячей линии проекта «Парковочное пространство Тулы»: 44-04-94. По этому номеру туляки могут уточнить все интересующие вопросы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:30 +2
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