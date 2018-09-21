Суд на месяц закрыл ефремовское кафе за нарушение санитарных норм

Протокол о временном запрете деятельности был составлен после проверки Роспотребнадзора.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проверили шесть организаций общественного питания, расположенных в Ефремове: рестораны «Хмель» и «Шеф», столовую «Примо», кафе «Адреналин», «Успех», а также заведение под названием «У Артура».

В ходе проверок были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к обработке сырья и разделочного инвентаря. Не соблюдены требования к техническим помещениям, некоторые заведения нуждаются в ремонте, а у работников нет медицинских книжек, головных уборов и халатов.

Возбуждено десять административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 30 тысяч рублей. В отношении кафе «У Артура», принадлежащего ИП Рыжковой О. И., составлен протокол о временном запрете деятельности. По решению суда работа заведения приостановлена на 30 суток.