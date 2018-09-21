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На улице Советской в Туле эвакуировали здание областного УГИБДД: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Советской в Туле эвакуировали здание областного УГИБДД: фоторепортаж

На объекте прошли совместные учения сотрудников Госавтоинспекции и МЧС.

Личный состав пожарно-спасательной части № 19 города Тулы совместно с сотрудниками управления ГИБДД по Тульской области принял участие в учениях. Утром сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об условном возгорании в одном из помещений. В здании находились работники Управления.

Сотрудники полиции задействовали систему оповещения людей о пожаре, передали сообщение о происшествии в службу спасения и приступили к эвакуации. Когда здание опустело, на место условного пожара прибыл пожарно-спасательный расчет.

После расстановки пожарной техники в здание вошли звенья газодымозащитной службы – на случай, если в кабинетах находятся пострадавшие от задымления. Убедившись, что никто не пострадал, огнеборцы ликвидировали условный пожар. 

В ходе учений анализировались действия сотрудников Управления по эвакуации людей, а также личного состава пожарно-спасательных подразделений. В конце учений  организаторы  отметили, что все участники продемонстрировали хорошую подготовку и слаженное взаимодействие.

 

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Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 1
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 2
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 3
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 4
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 5
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 6
Учения в здании тульского УГИБДД, Фото: 7
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 +1
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