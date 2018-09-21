На улице Советской в Туле эвакуировали здание областного УГИБДД: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Личный состав пожарно-спасательной части № 19 города Тулы совместно с сотрудниками управления ГИБДД по Тульской области принял участие в учениях. Утром сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об условном возгорании в одном из помещений. В здании находились работники Управления.

Сотрудники полиции задействовали систему оповещения людей о пожаре, передали сообщение о происшествии в службу спасения и приступили к эвакуации. Когда здание опустело, на место условного пожара прибыл пожарно-спасательный расчет.

После расстановки пожарной техники в здание вошли звенья газодымозащитной службы – на случай, если в кабинетах находятся пострадавшие от задымления. Убедившись, что никто не пострадал, огнеборцы ликвидировали условный пожар.

В ходе учений анализировались действия сотрудников Управления по эвакуации людей, а также личного состава пожарно-спасательных подразделений. В конце учений организаторы отметили, что все участники продемонстрировали хорошую подготовку и слаженное взаимодействие.