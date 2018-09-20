Тульский приют «Любимец» приглашает к сотрудничеству ветеринаров

Центр помощи бездомным животным «Любимец» приглашает к участию в проекте ветеринарных дежурств специалистов Тулы и области.

Сегодня в приюте для четвероногих бродяг содержится более 150 животных. Из них порядка 130 — это собаки. Регулярно в приют поступают новые постояльцы, которым требуется осмотр и обязательные ветеринарные процедуры. Также при центре работает веткабинет, где туляки могут сделать прививки своим домашним животным, получить необходимые назначения в случае проблем со здоровьем их подопечных. Все средства от ветеринарной помощи направляются на содержание приюта.

Сегодня «Любимец» очень нуждается в специалистах в области ветеринарии, штатным сотрудникам нужна квалифицированная подмена хотя бы раз в неделю.

Марина Ковсман - Мы почти как человеческая «скорая помощь». К нам также привозят «пациентов» после ДТП и других происшествий. Разница лишь в том, что после выздоровления этих пациентов никто не забирает, и животные остаются у нас ждать, возможно, первого в своей жизни доброго хозяина. В Туле много хороших ветеринарных клиник и настоящих профессионалов. Я знаю, что в других городах приюты работают с с разными врачами по системе дежурств. «Любимец» тоже готов и будет безмерно рад такому сотрудничеству. Мы не конкуренты, мы коллеги! — отмечает директор Центра помощи бездомным животным «Любимец» Марина Ковсман.

Присоединиться к проекту системы ветеринарных дежурств могут и начинающие специалисты. Штатные врачи помогут быстро включиться в профессию, поделятся опытом работы в самых неординарных ситуациях.

По вопросам участия в проекте звоните по телефону 8−920−277−00−02.