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В Центральном парке Тулы появилась новая площадка для выгула собак
Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

В Центральном парке Тулы появилась новая площадка для выгула собак

Она оборудована тренажерами для дрессировки четвероногих питомцев и скамейками для отдыха их хозяев.

В Центральном парке имени П. П. Белоусова завершились работы по обустройству площадки для прогулок с собаками по улице Тульского Рабочего Полка. Она довольно просторная и оборудована атрибутами для дрессировки животных и скамейками для отдыха хозяев.

Посетить её с четвероногим любимцем можно при соблюдении двух условий – собака должна быть в наморднике и только на коротком поводке. За нарушение этих требований можно получить предупреждение или штрафа от 1000 до 3000 рублей.

Помимо новой площадки для выгула собак на территории ЦПКиО действуют ещё две – около технических ворот со стороны ул. Первомайская и в районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего Полка.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском – одна. Все они достаточно просторные, чтобы животным было, где побегать и поиграть. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:20 +6
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