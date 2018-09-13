Следователи проводят проверку в тульском санатории «Иншинка»

По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту отравления пятерых детей в санатории «Иншинка». Напомним, ранее стало известно, что ситуация привлекла внимание прокуратуры.

Сейчас следователи проводят по данному факту проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное.