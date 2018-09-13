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В Туле вор-«гастролёр» обокрал невнимательного посетителя кафе

В Туле вор-«гастролёр» обокрал невнимательного посетителя кафе

Мужчина был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции.

В полицию поступило обращение от посетителя одного из городских кафе – мужчина сообщил, что у него украли кошелёк. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, потерпевший оставил портмоне с деньгами на столе в одном из городских кафе.

Беспечностью посетителя воспользовался злоумышленник – он забрал кошелёк и скрылся с места преступления. При проведении оперативно-разыскных мероприятий, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и проверили жителей близлежащих домов.

Удалось выяснить, что кражу мог совершить ранее судимый за имущественные преступления постоялец соседней гостиницы. Причастность 31-летнего мужчины к преступлению подтвердилась. Он задержан, украденный кошелёк обнаружен и изъят. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:41 +2
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