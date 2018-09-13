В Туле ищут доноров костного мозга

В этом году Всемирный день доноров костного мозга выпадает на 15 сентября. В этот день в Туле стартует донорская акция, цель которой – спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 операций. Присоединиться к донорам может каждый из нас.

Сдать кровь на анализ для включения в национальный донорский регистр можно с 15 по 23 сентября в лабораториях Центра молекулярной диагностики по адресу: ул. М. Горького, 1, телефон: 49-09-52 и ул. Лейтейзена, д. 6, телефон: 79-02-40. Лаборатории работают с 7.30 до 19.30 по будням и с 8.00 до 15.00 в выходные дни.