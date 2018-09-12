В Тулу приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Фото Алексея Пирязева.

Королевский цирк » — это популярное представление, которому нет равных в мире. Грандиозное шоу привез в оружейную столицу заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Почему «Королевский цирк» считается легендарным, в чем особенность представления, как дрессируют хищников — об этом и о многом другом журналистам на пресс-конференции рассказали сам маэстро Гия Эрадзе, дрессировщица львов и тигров Людмила Суркова и директор Тульского цирка Тамара Бортникова.

Тамара Бортникова – Сезон начинает прекрасная программа. Это подарок Росгосцирка нам ко дню рождения. У нас юбилейный сезон — 3 сентября цирку исполнилось 55 лет. Для нас эта дата важная и волнительная. Впервые к нам в гости приехал «Королевский цирк». Мы так долго ждали, просили, не буду скрывать... И вот они здесь! Это потрясающее шоу, признанное всем цирковым миром планеты. Нам оказана большая честь. Надеюсь, все жители и гости города оценят представление по достоинству.

Гия Эрадзе рассказал, что в Туле с гастролями «Королевский цирк» впервые, хотя туляки уже знакомы с творчеством артиста — в 2017 году в нашем городе было представлено шоу «Баронеты».

Гия Эрадзе – Есть города, в которых мы по пять, по шесть раз были, но в Туле — ни разу. Это какое-то стечение обстоятельств. Я очень рад, что в уютном и красивом Тульском цирке мы покажем наше шоу, которое буквально через несколько месяцев отправится на гастроли в Штутгарт. Также мы готовимся к фестивалю в Монте-Карло. В этом году мы представим Россию на самом престижном цирковом фестивале в Монако.

«Королевский цирк» — сказочное представление с элементами роскоши. Стразы Swarovski, шикарные костюмы, фонтаны, хрустальные люстры — всё это присутствует в шоу. Зрителей удивят воздушные акробаты, гибкие эквилибристы, ловкие жонглеры, смелые дрессировщики, экзотические животные и гордые хищники. Коллектив цирка обещает, что выступление никого не оставит равнодушным.

К слову, команда «Королевского цирка» привезла с собой в Тулу 19 машин декораций. Это больше, чем состав поезда!

Нужно отметить, что Гия Эрадзе с большой любовью и теплотой отзывается о своем представлении. Артист признается, что цирк — его жизнь.

– Объединить всех артистов в одно шоу было очень сложно, потому что все со своим характером, у всех сильные номера. Наше шоу идет три часа с антрактом. У нас используются всевозможные жанры, начиная от моего любимого — дрессуры животных – и заканчивая воздушными гимнастами. «Королевский цирк» — это сплетение жанров, синтез эстрады, мюзикла, цирка. Ноу-хау, которого не было никогда, вот почему оно пользуется успехом. Наш коллектив – лучший! — рассказал Гия Эрадзе.

Труппа уже начала технические репетиции на манеже.

Как подбирают цирковых артистов в команду Эрадзе, как создаются новые аттракционы?

– Для меня это должно быть нечто новое, непохожее на классический цирк. Сегодня зритель совершенно другой. Нужно создавать что-то стильное, чтобы на представления шли те, кто перестал ходить в цирк. Сегодня я понимаю, что всё, что мы делаем, это давно забытое старое. Но преподнести это можно, используя новые технологии: цветовые, звуковые, через серьезный реквизит, декорации, костюмы. Также у нас всегда присутствует балет.

50% успеха «Королевского цирка» — танцовщицы и танцоры, которые у нас работают, порядка 50 человек. Эти же артисты балета работают и в других жанрах.

Спустя годы кто-то стал воздушным гимнастом, кто-то ушел в конную акробатику, — продолжает маэстро. – Я сижу 10 лет на выпускном экзамене в училище имени Карандаша. Я всегда беру в свою команду молодых и талантливых ребят, выпускников. Из Тулы, к сожалению, у меня нет никого. Но, к слову, вся инженерно-техническая работа моего цирка около десяти лет создавалась в Туле вашим земляком Алексеем Пучковым, на его заводе.

Роскошные и эксклюзивные костюмы для представления уже много лет делает дизайнер Наталья Буханова.

– Любой номер создает огромная команда творческих людей: балетмейстеры, композиторы, художники по костюмам, декораторы, хореографы. Творческая команда собирается на обсуждение, я даю идею, и дальше люди работают. Всё происходит под моим жестким контролем. У нас команда, которая не меняется более десяти лет, мы с полуслова друг друга понимаем. Это годы репетиций, адский труд, — говорит Гия Эрадзе.

Артист рассказал, что сейчас команда создает новый номер, который никто до этого не делал. Это будет групповая трансформация на 12 человек, не считая балет. Подробности пока не разглашаются.

В шоу участвует огромное количество животных: тиры, львы, медведи, ламы, лемуры, зебры, обезьяны, далматины, носухи и даже кенгуру.

Хищников дрессирует Людмила Суркова, титулованная «Принцесса цирка». Совсем недавно на международном фестивале, который проходил в Московском цирке Юрия Никулина, ее аттракцион «Дикий мир джунглей» получил главную награду «Золотой слон», а также специальные призы от Минкультуры РФ и Первого канала.

Людмила рассказала о своем номере, который она демонстрирует на манеже:

Людмила Суркова – Десять лет назад мы выпустили этот аттракцион. Мы вместе с Гией репетировали, заходили в клетку. Но тогда еще не так много было животных. Сейчас количество выросло до 13 хищников. Каждый раз у нас что-то новое. У нас уникальные трюки, которых нет практически ни у кого в мире, по крайней мере, мы не видели. Есть трюки, которые выполняли знаменитые дрессировщики советского цирка. Мы что-то восстановили и переняли, совсем новое невозможно придумать в дрессуре. Мы не стоим на месте и всегда развиваемся. Готовим новый трюк, которому нет аналогов в мире, но пока тайну не будем раскрывать.

Тигры, с которыми выступает Людмила, во время представления будут даже летать под куполом цирка! Конечно, во время репетиций с животными случаются и казусы.

– У нас в номере четыре тигра должны просидеть 53 секунды на месте, а потом синхронно слезть. Мы полтора года бились над этим, нужно иметь железные нервы. У нас есть тигрица Майя, она с характером. Научилась спускаться на одну секунду раньше. Мы с ней и так, и сяк, искали подход. Научили, а потом она всё равно свое придумала, — рассказал Гия Эрадзе.

Артист пообещал, что, несмотря на то, что давно уже не выступает, на манеж Тульского цирка он обязательно выйдет.

После пресс-конференции журналистов провели в закулисье, где им представили некоторых животных, участвующих в представлении.

Также мы заглянули на манеж. В тот момент там репетировали зебры. Кстати, сейчас уже для премьерного показа смонтировали огромный королевский замок.

Премьерные спектакли в Тульском цирке состоятся 15 сентября в 17.00 и 16 сентября в 15.00. С гастролями в Туле коллектив пробудет до октября 2018 года.