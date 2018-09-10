В Северо-Задонске из кранов течет вода с запахом канализации

В паблике «ЧП Новомосковск» жители выложили фотографии водяного фильтра.

– Вы посмотрите, какая вода в Северо-Задонске! В том году перекопали весь город, заменили трубы, да, перебоев с водой практически нет, но качество воды не изменилось никак: вода как шла с запахом канализации и с кусками ржавчины, так и идет. Эту воду не то что пить невозможно, в ней купаться страшно! Так почему мы должны платить за нее, как за питьевую?

Жители пишут, что обращения к властям всех уровней не принесли должного результата.

– В прошлом году сказали, что построили и запустили новую станцию обезжелезивания, в этом году говорили, что будут чистить какие-то резервуары. Но ничего не меняется! Фильтры меняем каждую неделю. Обращались в Роспотребнадзор, приходили, брали анализ воды, прислали ответ, что все соответствует нормам. Как это может соответствовать нормам?

А в это время…

Роспотребнадзор наказал Новомосковскую коммунальную компанию за некачественную воду