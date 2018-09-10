В Северо-Задонске из кранов течет вода с запахом канализации
Жители выкладывают жуткие фото в соцсетях.
В паблике «ЧП Новомосковск» жители выложили фотографии водяного фильтра.
– Вы посмотрите, какая вода в Северо-Задонске! В том году перекопали весь город, заменили трубы, да, перебоев с водой практически нет, но качество воды не изменилось никак: вода как шла с запахом канализации и с кусками ржавчины, так и идет. Эту воду не то что пить невозможно, в ней купаться страшно! Так почему мы должны платить за нее, как за питьевую?
Жители пишут, что обращения к властям всех уровней не принесли должного результата.
– В прошлом году сказали, что построили и запустили новую станцию обезжелезивания, в этом году говорили, что будут чистить какие-то резервуары. Но ничего не меняется! Фильтры меняем каждую неделю. Обращались в Роспотребнадзор, приходили, брали анализ воды, прислали ответ, что все соответствует нормам. Как это может соответствовать нормам?
А в это время…
Роспотребнадзор наказал Новомосковскую коммунальную компанию за некачественную воду
Как сообщили в ведомстве, при рассмотрении заявления гражданина в отношении НМУП «Сокольнические коммунальные системы», расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, 4, выявлены нарушения действующего законодательства.
Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в Новомосковске» от 2 августа 2018 г. качество питьевой воды в пробах, отобранных из скважины пос. Малиновский и в разводящей сети в квартире № 2 жилого дома № 22 по ул. Чехова п. Малиновский Новомосковского района, не соответствует нормативам.
- В пробе воды, отобранной из скважины пос. Малиновский НМУП «СКС», отмечено превышение гигиенических нормативов по цветности в 1,4 раза, по содержанию железа в 2,0 раза ПДК, жесткости в 1,3 раза.
- В пробе воды, отобранной в разводящей сети квартиры № 2 жилого дома № 22 по ул. Чехова п. Малиновский Новомосковского района Тульской области, установлено превышении гигиенических нормативов по цветности в 2,0 раза, по содержанию железа в 4,0 раза ПДК, жесткости в 1,3 раза.
По результатам проверки в отношении НМУП «Сокольнические коммунальные системы» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ с передачей для рассмотрения по подведомственности в Новомосковский городской суд, которым принято решении о назначении административного штрафа в размере 20 000 рублей.