Фото из архива Myslo.
9 сентября за порядком в Туле проследит Максим Щербаков
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС.
В воскресенье, 9 сентября, по Туле дежурит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; 47−20−37, 1391.
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