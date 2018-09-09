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9 сентября за порядком в Туле проследит Максим Щербаков
Фото из архива Myslo.

9 сентября за порядком в Туле проследит Максим Щербаков

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье, 9 сентября, по Туле дежурит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; 47−20−37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:38 0
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