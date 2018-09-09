Центр общественного мониторинга и контроля: Выборы в Тульской области проходят без нарушений

В Единый день голосования, 9 сентября, активисты Центра посетили участки Узловского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Кимовского районов, а также города Новомосковск.

В течение дня они продолжат следить за соблюдением прав избирателей.

По сообщениям общественников, все избирательные участки открыты вовремя и доступны для голосования. Нарушений на данный момент не выявлено.

На базе Центра до 20.00 открыт телефон горячей линии: 8−999−784−00−99. Любой желающий сможет получить справочную информацию о порядке голосования, узнать контакты избирательных участков или сообщить о любых нестандартных ситуациях и нарушениях.

По состоянию на 15.00 явка составила 24,3% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Максимальная явка отмечается в Богородицком (35,2%), Суворовском (34,85%) и Куркинском (34,56%) районах. Минимальная — в Заокском (17,29%) и Киреевском (19,67%)районах.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина и член Общественный палаты региона Ярослав Муравский посетили участки в МО Малаховское , где проходят выборы мэра Москвы.

Активисты Центра сообщают, что на УИКах Заокского района явка очень высокая, для участников дня голосования организованы развлекательные программы.