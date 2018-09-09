новости
новости
Регистрация
Центр общественного мониторинга и контроля: Выборы в Тульской области проходят без нарушений

Центр общественного мониторинга и контроля: Выборы в Тульской области проходят без нарушений

Активисты Центра посетили избирательные участки в шести муниципалитетах региона.

В Единый день голосования, 9 сентября, активисты Центра посетили участки Узловского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Кимовского районов, а также города Новомосковск.

В течение дня они продолжат следить за соблюдением прав избирателей.
По сообщениям общественников, все избирательные участки открыты вовремя и доступны для голосования. Нарушений на данный момент не выявлено.

На базе Центра до 20.00 открыт телефон горячей линии: 8−999−784−00−99. Любой желающий сможет получить справочную информацию о порядке голосования, узнать контакты избирательных участков или сообщить о любых нестандартных ситуациях и нарушениях.

По состоянию на 15.00 явка составила 24,3% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Максимальная явка отмечается в Богородицком (35,2%), Суворовском (34,85%) и Куркинском (34,56%) районах. Минимальная — в Заокском (17,29%) и Киреевском (19,67%)районах.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина и член Общественный палаты региона Ярослав Муравский посетили участки в МО Малаховское, где проходят выборы мэра Москвы.

Активисты Центра сообщают, что на УИКах Заокского района явка очень высокая, для участников дня голосования организованы развлекательные программы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
Единый день голосованиявыборыявкаЦентр общественного мониторинга и контроля
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Маслово загорелся дом: пострадал пенсионер
Ночью в Маслово загорелся дом: пострадал пенсионер
10 сентября в Тулу привезут мощи Спиридона Тримифунтского
10 сентября в Тулу привезут мощи Спиридона Тримифунтского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.