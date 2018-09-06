Фото tnews.tula.net
На День города общественный транспорт в Туле будет ходить до полуночи
Интервал движения трамваев, автобусов и троллейбусов составит 15-20 минут.
Вечером 8 сентября во время проведения праздничных мероприятий количество общественного транспорта будет увеличено до 85 единиц, интервал движения составит 15-20 минут.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, работа городского пассажирского транспорта будет организована до 0.00.
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