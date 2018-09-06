В Туле городские службы перейдут на усиленный режим работы в День города
На период с 7 по 9 сентября в ресурсоснабжающих и управляющих организациях ежесуточно будет осуществляться дежурство.
В администрации города Тулы на праздничные дни также назначены ответственные и дежурные.
В местах проведения праздничных мероприятий в уборке городских территорий будет задействована круглосуточно работающая бригада из 95 человек и 45 единиц техники.
По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в ЕДДС г. Тулы по телефонам: 1391, 47-20-34, 47-20-37.
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