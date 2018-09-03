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В Тульской области за пять дней от укусов клещей пострадали 43 ребенка
Фото ptzgovorit.ru.

В Тульской области за пять дней от укусов клещей пострадали 43 ребенка

Случаи зарегистрированы во всех районах Тульской области.

По данным Роспотребнадзора, за пять дней (с 27 по 31 августа) в больницы Тульской области по поводу укусов клещей обратились 133 человека, в том числе 43 ребенка.

Всего же с начала сезона от клещей пострадали 3792 человека (в том числе 1113 детей). Случаи зарегистрированы во всех районах Тульской области.

– За период мониторинга исследовано 2084 клеща, снятых с людей, и 254 пробы из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,4%, анаплазмой — 3,9%, — сообщает Роспотребнадзор.

Проведены акарицидные обработки 1257,2 га территории Тульской области, в том числе 549,6 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56).

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 8 (4872)37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:50 0
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