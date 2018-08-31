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В День рождения Тулы пройдёт праздник резного наличника

В День рождения Тулы пройдёт праздник резного наличника

Мероприятие состоится на территории ремесленного двора «Добродей».

В День города на территории ремесленного двора «Добродей» пройдет праздник Тульского резного наличника «В ажуре». Гостей ждут ремесленные площадки, где можно принять участие в мастер-классах по кузнечному и плотницкому делу, отведать вкусностей и попробовать особый «деревянный» чай из жарового самовара.

Кульминацией праздника станет карвинг-шоу бензопилой. Мастер продемонстрирует виртуозное владение инструментом, всего за три часа выполнив деревянную скульптуру гуся Добрыни – талисмана ремесленного двора.

В интерактивном выставочном комплексе «Тульский резной наличник» пройдут экскурсии «Город деревянный» и «Урок мастера», а под открытым небом – «История Тулы в лицах и наличниках». Каждый желающий сможет стать участником квест-бука и попробовать себя в роли художника.

Гости увидят дефиле «Кружевокружение» с демонстрацией лучших работ белевских кружевниц, а после показа состоится награждение победителей областного литературного конкурса «Деревянная поэзия».

В течение дня будут работать тематические фотозоны и ярмарка мастеров. Завершит праздник выступление вокально-инструментального ансамбля «Ласты Колумба». Мероприятие пройдёт с 14 до 17 часов. Вход свободный.

Подробности – на сайтах ocktula.ru и dobrodeytula.ru. Телефон для справок: 70-43-50.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
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